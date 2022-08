SAN MARINO - Il Tre Fiori, vincitore della Coppa Titano e allenato da Andy Selva (46 anni, ex attaccante di Sassuolo, Spal e Verona), si è aggiudicato la Supercoppa Sammarinese 2022. Ha battuto per 2-1 dopo i tempi supplementari La Fiorita vincitrice dello scudetto di San Marino. Vantaggio nella ripresa con De Lucia (30'), pari su autorete di Grani per La Fiorita e rete decisiva al 120' dell'attaccante macedone Gjurchinoski su rigore con gli avversari in 10 uomini.