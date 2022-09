Totti in dribbling: "Dov'ero questa estate? A Sabaudia, come sempre..."

MONZA - " Dove sono stato quest'estate? A casa, a Sabaudia, come sempre... ". Con una battuta e il classico sorriso stampato sul volto, rispondendo ad una domanda di Simona Ventura, conduttrice della Partita del cuore, Francesco Totti , impegnato con la Nazionale cantanti, ha dribblato le domande circa la sua separazione con Ilary Blasi e la relazione con Noemi Bocchi.

Totti-Ilary, la situazione

Gossip e paparazzi hanno riempito l'estate degli italiani, scioccati dalla rottura tra Francesco Totti ed Ilary Blasi: la notizia del giorno è che l'ex capitano della Roma e la nota showgirl avrebbero ufficialmente avviato le pratiche della separazione mentre, soltanto poche sere fa, il 'Pupone' era stato avvistato a Terracina - non troppo lontano da Sabaudia - in compagnia di Noemi, in un noto ristorante cui era solito recarsi anche con Ilary.