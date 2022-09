Neymar "vittima" di Pio e Amedeo

MILANO - C'è tanto mondo del calcio nelle quattro nuove puntate di “Emigratis - La resa dei conti”, il programma di Pio e Amedeo che dal 28 settembre tornano in prima serata su Canale 5. Neymar, Gigio Donnarumma, Antonio Conte, Ronaldinho, Marco Verratti oltre al tennista Matteo Berrettini, al pilota Felipe Massa e ai pugili Daniele Scardina e... Mike Tyson sono solo alcuni dei vip del mondo del pallone e dello sport finiti nel mirino dei due comici. Come sfondo delle loro avventure, avranno Dubai, Las Vegas, il Brasile, Londra, Miami, Los Angeles e Parigi. Sempre con il sorriso sulle labbra e la battuta pronta che non risparmierà neppure... Neymar e Conte.



ALTRE VITTIME - I due comici non risparmieranno neppure attori e altri personaggi famosi del calibro di Elisabetta Canalis, Sfera Ebbasta, Mahmood, Dave Grutman, Elisabetta Franchi, Martin Garrix, Salt Bae, Fausto Leali, Gianluca Vacchi e Paola Catapano. Ci sarà un filo conduttore che legherà tutte e quattro le puntate creando un’unica storia con protagonisti i due nuovi personaggi “Bufalone” e “Messicano”, interpretati naturalmente da Pio e Amedeo. Lo show sarà anche un momento per riflettere su tematiche importanti attraverso lo sguardo ironico e schietto dei due padroni di casa: tema costante l’ecosostenibilità che accompagnerà i due attraverso i loro viaggi.