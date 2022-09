Russia esclusa dal sorteggio qualificazioni per Euro 2024

La Russia non prenderà parte ai sorteggi dei gironi per gli Europei del 2024 (che si svolgeranno in Germania), la nazionale russa è stata esclusa per ordine del Comitato esecutivo Uefa riunito oggi a Hvar, in Croazia, dove è stata approvata la procedura per il sorteggio delle qualificazioni a Euro 2024 che si terrà il 9 ottobre alle 12 a Francoforte. Una decisione che non deve sorprendere dal momento che "tutte le squadre russe sono attualmente sospese in seguito alla decisione del Comitato esecutivo Uefa del 28 febbraio 2022, decisione confermata anche dal Tribunale Arbitrale dello Sport il 15 luglio 2022. La Russia non è quindi inclusa nel sorteggio per le qualificazioni ai Campionati Europei di calcio Uefa 2022-24", recita una nota della Confederazione del calcio europeo.