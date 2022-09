Cristiano Ronaldo va ko e perde sangue dal naso: che scontro!

PRAGA (REPUBBLICA CECA) - Un duro scontro in Repubblica Ceca-Portogallo, gara valida per il girone di Nations League, ha messo ko Cristiano Ronaldo, soccorso dallo staff medico della sua nazionale. CR7 si è scontrato con il portiere avversario, Vaclik, intorno al 15' di gioco nel tentativo di prendere di testa un lungo cross: è salito in cielo perdendo di vista l'uscita del portiere, che è andato in presa alta impattando con le braccia sul volto di Ronaldo. L'ex Juve è rimasto a terra e ha perso diverso sangue dal naso, chiedendo l'intervento dei sanitari, che gli hanno immediatamente applicato un tampone al naso, oltre ad un cerotto, per fermare l'emorragia. Dopodiché Cristiano è tornato in campo.