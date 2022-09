La lista dei giocatori più influenti su Instagram: ci sono anche Dybala e Pogba!

È Cristiano Ronaldo a guidare la classifica dei giocatori più influenti su Instagram tra quelli che che parteciperanno alla Coppa del Mondo Fifa del 2022. L'attaccante portoghese supera l'argentino Lionel Messi, il brasiliano Neymar e il francese Kylian Mbappé. La classifica si basa sullo strumento di misurazione degli influencer di Nielsen: InfluenceScope. Nielsen ha sfruttato questa piattaforma per valutare tra agosto 2021 e luglio 2022 i follower totali, l'aumento dei follower, il tasso di coinvolgimento e il valore medio del brand per post su Instagram, determinando quali sono gli attori ideali per fornire il maggior Social Media Value per la tariffa richiesta. Inoltre, con lo stesso metodo, sono state stilate altre due classifiche: la prima riguarda i calciatori con il più alto aumento di follower tra quelli che parteciperanno ai Mondiali; la seconda ordina le nazionali più popolari che prenderanno parte a Qatar 2022.