"All-Star Game: in campo le Top 11 di Serie A, Premier, Liga e Bundesliga!”

Todd Boehly, nuovo proprietario del Chelsea, ha proposto di realizzare l'All-Star Game nel calcio. L'idea era stata apertamente criticata da diversi addetti ai lavori, soprattutto dal tecnico del Liverpool Klopp, ma come riporta il Times non è stata accantonata. Il progetto, di creare una competizione con le top11 dei quattro principali campionati europei (Liga, Premier League, Bundesliga e Serie A) sarebbe ancora in fase di studio. Il calendario della stagione calcistica è ricchissimo di impegni e caratterizzato da poche 'soste' ma l'idea sarebbe quella di disputare l'All-Star Game del calcio in estate o in una pausa invernale. Le partite si disputerebbero invece in giro per il mondo. Lo riporta il Times, che ha anche ipotizzato le possibili squadre che scenderebbero in campo attualmente per Premier, Bundes, Liga e Serie A.