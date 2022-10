MIAMI (USA) - Gonzalo Higuain ha annunciato l'addio al calcio in una conferenza stampa. Il 34enne attaccante argentino dell'Inter Miami ha deciso di ritirarsi alla fine della stagione 2022 della Mls. Trasferitosi negli Stati Uniti dalla Juventus nel 2020 per il bisogno di cercare fuori dall'Europa un calcio più 'a misura d'uomo' , il 'Pipita' non ha comunque perso il vizio del gol e con la squadra della Florida ha collezionato 26 reti e 14 assist in 64 presenze (12 gol e due assist nelle ultime 14 partite, decisivi per l'accesso ai playoff). Cresciuto nel River Plate, Higuain è sbarcato in Europa nel 2007 con il Real Madrid, poi Napoli, Juve, Milan, Chelsea, ancora Juve e quindi il trasloco negli States. Nel suo personale palmares tre successi in Liga, tre scudetti, un'Europa League, una Coppa del Re e tre Coppe Italia oltre alla finale mondiale persa nel 2014 con l'Argentina (31 i gol segnati nelle 75 partite giocate con la maglia della 'Seleccion').

Le parole del 'Pipita'

"È arrivato il momento di dire addio al calcio, una professione che mi ha dato tanto e mi sento un privilegiato per averla vissuta, con i suoi momenti belli e quelli meno belli - ha detto in conferenza stampa Higuain -. Dopo 17 anni e mezzo da professionista, sento che il calcio mi ha dato moltissimo, di tutto e di più". Il 'Pipita' ammette che "da tempo sto elaborando, analizzando e mi sto preparando per questa decisione. L'ho comunicata alla società 3-4 mesi fa. Quando ho scelto di venire qui, l'ho fatto per il piacere di godermi il calcio, la vita, di stare vicino a mio fratello Federico. Era un'altra tappa ma la verità è che qui ho vissuto i momenti migliori della mia carriera. Questo club, questi compagni, lo staff tecnico mi hanno restituito la voglia di giocare a calcio. Questa - ha aggiunto il centravanti - è stata la stagione che mi sono goduto di più, mai avrei pensato che la Mls mi avrebbe dato tutto questo".

La dedica dell'Inter Miami

"Grazie di tutto Higuain" scrive intanto sui propri profili social l'Inter Miami. "L'incredibile carriera di 17 anni e mezzo ha visto l'argentino protagonista in Italia, Spagna e Inghilterra con le maglie di alcuni dei club più famosi del mondo, così come con quella della nazionale argentina. Per lui - si legge ancora nel post pubblicato dal club - lo strepitoso score di oltre 300 gol e oltre 100 assist in più di 700 presenze. Higuaín chiuderà la sua straordinaria carriera in forma eccezionale con l'Inter Miami, che punta a trascinare nei playoff".