Khaby Lame mette alla prova El Kun Aguero

Il talento del Kun Aguero

Nell’ultima occasione l’italiano di origini senegalesi ha coinvolto in un divertentissimo video il campione argentino Sergio Auguero. “Un buon insegnante per un bravo studente” è il messaggio di Khaby Lame rivolto al talento sudamericano. Il tiktoker ha voluto mettere alla prova l'abilità dell'attaccante con un gesto quotidiano - di per sé molto semplice - ma che in realtà presenta delle difficoltà che talvolta inducono all'errore. In passato Lame aveva già fatto frequenti incursioni anche negli stadi italiani coinvolgendo diversi calciatori del campionato di Serie A.