Massa, Tudor e l’attesa del Dogso

È tornata la Champions League: la Coppa più affascinante d’Europa entra nel vivo, con anche i nostri fischietti impegnati nella notte europea. C’era infatti Davide Massa a dirigere Marsiglia -Sporting Lisbona (iniziata in ritardo causa traffico che ha bloccato i portoghesi). Scelta che ha fatto arrabbiare non poco l’ex juventino Tudor, tecnico del Marsiglia, che si è lamentato molto - parlando in italiano - con il direttore di gara nel pre partita («Si fa quello che si vuole qua, che c***o è?»). Episodio molto interessante al 23’: Massa espelle il portiere del Marsiglia, Adan, reo di aver preso il pallone con le mani fuori dall’area di rigore. Adan nega al Marsiglia una chiara occasione da rete (DOGSO). L’arbitro italiano non fischia subito, perché prima valuta se concedere il vantaggio ai francesi, per vedere se l’azione finisce con un gol. Così non accade, e quindi dopo pochi secondi Massa fischia ed espelle il portiere. Decisione coerente con il regolamento, uno dei pochi casi in cui è possibile concedere il vantaggio dopo una “possibile espulsione”, è proprio quando c’è una chiara possibilità di segnare una rete. Nel caso in cui il vantaggio si fosse realizzato e ci fosse stato il gol dei francesi, l’arbitro avrebbe infatti concesso la rete ed ammonito il portiere per “comportamento antisportivo”.