Improvvisa malattia, è morto a 62 anni Gian Piero Ventrone

È morto a 62 anni per una improvvisa malattia Gian Piero Ventrone , ex preparatore atletico della Juventus , che lavorava attualmente al Tottenham nello staff di Antonio Conte. L'ex bianconero si è spento giovedì mattina all'ospedale Fatebenefratelli di Napoli, la città in cui era nato nel 1960: i funerali saranno celebrati domenica alle 15. Secondo le prime informazioni, Ventrone sarebbe morto a causa di una leucemia fulminante .

Gian Piero Ventrone, la carriera

Ventrone è stato per un decennio preparatore atletico della Juventus, dal 1994 al 2004, uno dei punti di forza dei bianconeri negli anni di Marcello Lippi e Carlo Ancelotti. Dopo la lunga esperienza a Torino, è stato per una stagione vice allenatore dell'Ajaccio, poi ancora preparatore atletico del Catania e dei club cinesi del Jiangsu Suning e del Guangzhou Evergrande. Soprannominato il 'Marine' per i suoi duri allenamenti, nel 2021 era stato richiamato in Europa da Antonio Conte, che lo ha voluto al Tottenham al suo fianco per la preparazione atletica degli Spurs. Recentemente avevano fatto il giro del mondo le immagini dei campioni del club inglese, tra cui Harry Kane e Son Heung-min, stremati dopo i suoi allenamenti nella tournée precampionato negli Usa.

La Juve ricorda Ventrone: "Ciao, Gian Piero"

La Juventus in un comunicato ha ricordato il suo storico preparatore atletico: "Se n'è andato uno dei nomi "storici" della Juve a cavallo dei due secoli. Gian Piero Ventrone ci ha lasciato all'età di soli 62 anni: ha lavorato per tante stagioni come preparatore atletico bianconero, dal 1994 al 1999, contribuendo, insieme a Mister Lippi, a costruire e a prendersi cura di una Juve che ha vinto di tutto, in Italia e in Europa. Ventrone è tornato a Torino poi dal 2001 al 2004, arricchendo il suo (e nostro) palmarés di altre vittorie. Un metodo innovativo, una cura della condizione fisica ispirata a criteri moderni, che ha fatto scuola in Italia e all’estero: Ventrone era, sempre con Lippi, nello staff dell’Italia Campione del Mondo 2006, e ha continuato ad arricchire la sua carriera di esperienze importanti, in Francia, in Cina e in Inghilterra, dove ha vissuto le ultime sue avventure. Ricorderemo sempre la sua figura discreta, la sua cura dei dettagli, la sua filosofia del lavoro, e soprattutto quello che forse è stato il suo talento più grande: capire come il calcio (e quindi una delle sue componenti fondamentali, la tenuta fisica e atletica) stesse gradualmente entrando in una nuova era. Una nuova era che, in parte, ha contribuito a scrivere. Ciao, Gian Piero".