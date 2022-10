La nuova vita di Totti e i problemi con il suo circolo: c'è di mezzo Ilary 

ROMA - Finita la storia d’amore con Ilary Blasi, con strascichi devastanti per un uomo che ha sempre messo la famiglia al primo posto, Francesco Totti si prepara ad affrontare una nuova vita . In questi giorni convulsi, con frequenti riunioni con gli avvocati che lo affiancano nella battaglia legale con l’ormai ex moglie, il Capitano sta riscrivendo il suo futuro. La CT10 management , società di scouting di cui resta proprietario, presto potrà uscire dalla sua orbita. Francesco ha capito in questi anni che non è quella la strada che gli interessa. Il percorso da seguire per ottenere l’abilitazione, l’ostracismo di certi colleghi , ha reso tutto più difficile. I procuratori che lo hanno affiancato continuano a gestire i giocatori ancora in portafoglio. Il rinnovo del contratto con la Roma di Volpato , per esempio, è stato seguito con professionalità dall’agenzia. Anche gli amici ed ex compagni di squadra che Francesco aveva coinvolto, Candela e Aldair , hanno preso altre strade. L’amico di sempre Giancarlo Pantano, ancora è coinvolto in qualche maniera.

Non gioca alla Longarina

Due anni fa Totti aveva ottenuto l’iscrizione al registro federale degli agenti sportivi domiciliati. Ma non basta, non è più una priorità. Il suo futuro è altrove, ma sempre nel mondo dello sport, del calcio. Infatti Francesco continua a partecipare al campionato della Lega di calcio a otto con la Totti Sporting Club. Ma la novità di quest’anno è che le partite casalinghe non vengono disputate alla Longarina, il circolo che la famiglia Totti ha rilevato una ventina di anni fa dall’ex calciatore della Roma Angelo Orazi. In quel circolo, che resta di sua proprietà, c’era la gestione di alcune attività da parte di familiari della Blasi, quindi fa parte del mega contenzioso. Il ristorante aperto anni fa, “La scarpetta d’oro” era invece gestito esternamente. Quando tutta la questione matrimoniale sarà definita il circolo tornerà ad essere gestito da Riccardo, il fratello di Francesco e ci sono altre idee per il futuro. Le partite casalinghe della Totti Sporting Club si giocheranno il lunedì al circolo Orange, dove sembra che il Capitano sia interessato a rilevare delle quote. Altre partite si disputeranno anche al campo Stella Azzurra. Non tornare a giocare alla Longarina è anche l’esigenza di tagliare tutti i ponti con il passato. Francesco è molto concentrato a chiudere la parte giudiziale della separazione, per prepararsi a una nuova vita. Ha uno splendido rapporto con i figli, che gli saranno sempre vicini.

Una nuova vita

Totti non farà più l’agente, il ritorno alla Roma in questo momento è l’ultimo dei suoi pensieri e oggi non ci sono neppure le condizioni. Ma nel suo futuro può prendersi altre soddisfazioni, il calcio e lo sport non finisce a Trigoria. Una volta risolti i suoi problemi personali comincerà a costruire altro, adesso ci sono altre priorità. Oggi Francesco è maturato, è abituato a confrontarsi quotidianamente con gli avvocati. Ha voglia di rimettersi in pista. Totti resta sempre Totti.