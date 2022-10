Insigne si commuove parlando della figlia: “Resterà nei nostri cuori”. Video

Da Toronto, Lorenzo Insigne è intervenuto in una conferenza in cui ha parlato della stagione in Mls con la compagine canadese, ma anche dei problemi personali che ha affrontato nelle ultime settimane: "E' stata una stagione di transizione, questo l'avevo messo in conto. Il prossimo anno sarà diverso".

Insigne: "Io e mia moglie abbiamo perso una figlia, che resterà per sempre nei nostri cuori" Quindi, il momento più toccante della conferenza: "E' noto che io abbia dovuto affrontare problemi personali in queste ultime settimane, forse però non tutti ne conoscono le ragioni. Allora faccio io chiarezza: io e mia moglie abbiamo perso una figlia, che resterà per sempre nei nostri cuori. Sono in profonda difficoltà a parlare di questo argomento: abbiamo due bambini e grazie a loro cercheremo di andare avanti".