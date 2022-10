Ronaldo e il divertente retroscena su Ancelotti ai tempi del Milan

MADRID (Spagna) - Da 'Fenomeno' a opinionista: cambiando l'ordine dei fattori, il risultato non cambia. Ronaldo incanta tutti anche fuori dal rettangolo verde: l'ex asso brasiliano, a bordocampo con la squadra di Dazn Spagna nei minuti che precedono l'atteso ' Clasico ' del ' Santiago Bernabeu ' tra Real Madrid e Barcellona , allieta i presenti e gli spettatori a casa con un simpatico aneddoto sulla sua esperienza al Milan - tra il gennaio del 2007 e il giugno del 2008 - con Carlo Ancelotti in panchina.

Reduce dalla presentazione del docufilm prodotto su Dazn sulla sua carriera, Ronaldo il 'Fenomeno' svela un aneddoto molto divertente con Carlo Ancelotti ai tempi della sua esperienza in maglia rossonera. Era il 2008 e l'attuale tecnico del Real Madrid era solito consegnare ai giocatori rossoneri alcuni dvd sulla squadra avversaria con lo scopo di carpire movimenti, idee tattiche e ogni dettaglio utile per poi superare gli avversari sul campo. "La mattina prima delle partite, Ancelotti mi chiese se avessi visto come era la difesa, il portiere avversario", racconta Ronaldo ai microfoni di Dazn. "Io gli risposi: Mister mi dispiace ma non sono riuscito a vedere i dvd", commenta sorridente il 'Fenomeno' che poi aggiunge: "Ma tranquillo, loro sicuramente mi hanno già visto”, riferendosi al suo estro, alla sua fantasia in campo che lo rendeva celebre in tutto il mondo.