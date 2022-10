Nakamura, addio al calcio a 44 anni: ha giocato anche con la Reggina

ROMA - Shunsuke Nakamura appende gli scarpini al chiodo, dicendo basta col calcio giocato all'età di 44 anni. L'ex centrocampista giapponese di Reggina e Celtic, attualmente allo Yokohama FC nella seconda divisione giapponese, ha deciso di smettere a fine anno. Lo riportano i media locali, citando fonti familiari.Famoso per i suoi calci di punizione, Nakamura era sbarcato in Italia nel 2002 alla Reggina, giocando per tre anni in serie A. Poi il Celtic, di cui ha vestito la maglia per 4 stagioni, e una parentesi all'Espanyol prima del ritorno in Giappone.