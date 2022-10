Il messaggio polemico di Iker Casillas nella notte del Pallone d'oro: è bufera social

Non c’è Pallone d’Oro senza polemica. Un grande classico che da sempre accompagna la serata delle premiazioni. Non è stato da meno nemmeno quest’anno con una bufera scoppiata sui social poco dopo l’assegnazione della squadra dell’anno . Il podio ha creato parecchie discussioni: ha vinto il Manchester City, poi il Liverpool e terzo il Real Madrid. Sì, la squadra che ha vinto la Champions è stata messa sul gradino più basso.

Il messaggio polemico di Casillas dopo l'annuncio di France Football

Una scelta quantomai discutibile che infatti ha scatenato subito la protesta illustre di chi del Real Madrid è stata una bandiera. Parliamo di Iker Casillas, recentemente salito agli onori della cronaca per il caso sulla presunta omosessualità poi smentita. Sui social l’ex portiere merengue ha scritto senza mezzi termini: “Premi da barzelletta”. Un preciso attacco alle decisioni della giuria di France Football e un messaggio che ha un po’ rovinato l’entusiasmo per il trionfo di Karim Benzema. Alle parole di Casillas ha fatto eco anche Toni Kroos: “Come è possibile mettere il Real Madrid solo terzo nell'anno del trionfo in Liga e in Champions?”. Come dargli torto…