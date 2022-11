Il calcio e il linguaggio al femminile

Sul Var - alla lettera: Video assistant referee - ci siamo scannati. Maschile o femminile? L’Accademia della Crusca ha scelto il maschile. Quote rosa, quote azzurre: ognuno si regola come crede. Il mio Piave, nel rispetto e non per dispetto, resta «il» portiere: «la» portiera ha il suono metallico delle macchine, l’aria, carbonara, della pubblicità occulta. Magari sono deliri o eccessi puritani. Terzina e mediana sgorgano dirette e frizzanti, portiera no. Non è machismo né dispotismo: più terra terra, anche l’orecchio vuole la sua parte (oltre che tutelare la sua porta). Il genere sarà pure «mobile», e maestro/maestra è la prova provata che noi «anti a gettone» abbiamo torto marcio, ma c’è un limite persino allo slang sovrano, alle piroette che spingono il forbito verso il gergale, con il pericolo di scontentare, in materia di tradizione, sia i fedeli sia gli adulteri.

Dai Mondiali 2019 in Francia, dove le nostre furono sconfitte nei quarti dalle olandesi, agli Europei 2022 in Inghilterra, dove, viceversa, vennero eliminate già nella fase a gironi, si è ondeggiato di continuo tra capitano e capitana, tanto per rendere il senso della confusione. Difensore ha una sua dignità ambigua, mentre difensora/difenditrice giustificano l’oblio ribelle. La soluzione del problema - che non esiste, vista la volatilità delle parole - è lasciarlo irrisolto, in balia dei gusti, delle mode (ops), dei radi paletti che dovrebbero fissarne o armonizzarne la pratica. E allora? Vi giro appunti antichi ma, spero, non antiquati: «Le convenzioni si affiancano alle convinzioni e spesso le frustano, le indirizzano. Tocca al gentil sesso - senza secondi fini - indicare il glossario che preferisce. Si torni per un attimo alla ct, Milena Bertolini: mister o miss? In attesa di arrampicarsi in cima all’Everest del nuovo ordine, con il rischio - se non si è chiari ed evidenti - di fare una figura meschina, non si può eludere la madre di tutte le domande: fallo da ultimo uomo o da ultima donna? La risposta sarà anche una liberazione». Se proprio ci si vuole schierare, meglio dribblare il concetto di “discriminazione”. Uffa. Fra donna arbitro o arbitro donna, tra arbitro, arbitra o arbitressa, l’ideale sarebbe non prendersi troppo sul serio. Il calcio totale di Johan Cruijff sdoganò un termine che ha fatto carriera: eclettico. Il giocatore metà e metà. Esauriti i sinonimi, compreso lo scolastico versatile, rimarrebbe «trans». Lo usai una volta, non se ne accorse nessuno. O nessuna mi lesse.