"Zidane torna in panchina dopo il Mondiale": l'accordo è segreto

La lunga attesa di Zinedine Zidane sarà premiata. Dopo un anno e mezzo sabbatico infatti l'ex allenatore del Real Madrid coronerà il suo sogno di guidare la Francia come commissario tecnico dopo averlo fatto in passato da capitano e con la maglia numero 10 sulle spalle.

Zidane rivela: "Tornerò presto ad allenare"

Passaggio di testimone

Ne sono convinti in Spagna, dove 'Libertad Digital' riporta la notizia di un accordo segreto già raggiunto con la Federcalcio francese (FFF) per sostituire Didier Deschamps, il cui contratto scade a fine 2022. Un passaggio di testimone che secondo il giornale iberico avverrà al di là di quello che succederà nella prossima Coppa del Mondo in Qatar, dove i 'Bleus' difenderanno il titolo vinto nel 2018 in Russia proprio sotto la direzione di Deschamps, divenuto ct nel 2012 al posto del dimissionario Laurent Blanc e campione del mondo anche da calciatore nel 1998, quando trionfò in patria con Zidane compagno di squadra.