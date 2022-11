La Top 10 dei proprietari più ricchi: ci sono anche due "italiani"

Quanti "paperoni" ha conosciuto nella sua storia il calcio, e quanti ancora ne conoscerà. Il presente, nel calcio che viviamo oggi, non fa eccezione e conta personaggi miliardari che spendono e spandono a profusione. Sono soprattutto presidenti e proprietari stranieri, ma c'è anche qualche "italiano". Il "The Sun" ha stilato la Top 10 dei più ricchi , ecco chi sono.

10. Robert Kraft, New England Revolution

Robert Kraft è famoso tra i tifosi della NFL per essere il proprietario dei New England Patriots, team di grande successo. I Patriots hanno vinto sei Super Bowl dal 2002, quando erano guidati dal quarterback Tom Brady, e sono sostenuti finanziariamente da Kraft. Oltre al football americano, l'81enne è anche il proprietario della New England Revolution, una squadra di calcio della MLS.

9. Zhang Jindong, Inter

Zhang Jindong, l'uomo che ha ridato all'Inter lo scudetto dopo undici anni, è uno dei fondatori e l'attuale azionista di maggioranza del sito web cinese Suning.com. All'Inter c'è il figlio Zhang Kangyang.

8. Nasser Al-Khelaifi, Paris Saint-Germain

Al-Khelaifi, proprietario del Psg, è una delle persone più potenti del calcio. È anche il presidente di beIN Media Group e vicepresidente della Asian Tennis Federation per l'Asia occidentale.

7. Stan Kroenke, Arsenal

Stan Kroenke è un imprenditore americano, proprietario della Kroenke Sports & Entertainment che è holding dell'Arsenal. Oltre ai Gunners possiede club anche in NFL e NBA. Non è una figura molto apprezzata dai tifosi inglesi, con le proteste verso di lui che si stanno calmando solo dopo i recenti, e ottimi, risultati ottenuti dal club.