Riecco Podolski: gol pazzesco da metà campo!

A 37 anni Lucas Podolski torna a far parlare di sé. L’attaccante campione del mondo con la Germania nel 2014 ed ex Inter (da gennaio a giugno 2015) è attualmente sotto contratto con il Gornik Zabrze, club situato a metà classifica nel massimo campionato polacco. Sabato 5 novembre la sua squadra ha ottenuto un ottimo successo in casa del Pogon Stettino, quarto in classifica, con il risultato finale di 4-1. Ad andare a segno a circa venti minuti dalla fine del match anche Podolski, che ha realizzato una vera e propria perla: dopo aver preso il pallone nella propria trequarti e aver fatto qualche passo palla al piede, il tedesco ha tirato in porta dalla sua metà campo beffando il portiere avversario. Il gol, che ha chiuso il match, ha fatto immediatamente il giro del web suscitando lo scalpore di tantissimi tifosi.