Maradona, ecco a quanto è stata venduta la casa dei genitori e cosa diventerà

BUENOS AIRES (Argentina) - Diego Maradona continua a far notizia anche dopo la sua dipartita. L’idolo assoluto del popolo argentino - scomparso il 25 novembre 2020 - resta un riferimento di livello mondiale. Nella trasmissione televisiva Mitre Live, in onda in Argentina - è stata annunciata la vendita della casa appartenente ai genitori del fuoriclasse sudamericano.