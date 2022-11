Serse Cosmi saluta la Croazia: il Rijeka lo ha esonerato

ROMA - L'avventura in Croazia di Serse Cosmi è durata poco più di due mesi. Soltanto qualche settimana fa il perugino aveva raccontato come l'esperienza di allenare all'estero, gli avesse regalato un nuovo entusiasmo. Ma dopo 11 partite condite da quattro vittorie, un pareggio e sei sconfitte tra campionato e coppa nazionale, è arrivato l'esonero. Fatale al tecnico, la pesante sconfitta in campionato contro la Dinamo Zagabria (7-2). Un ko che era stato preceduto anche dall'eliminazione dalla Coppa nazionale, negli ottavi di finale, ad opera del Bjelobrdski, squadra di seconda serie.