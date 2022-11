Pimenta: “Troppe bugie su Haaland. Pogba ha un obiettivo con la Juve”

"Pogba sente la responsabilità nei confronti della Juventus". A parlare è Rafaela Pimenta, avvocato brasiliano che ha ereditato la gestione dell'agenzia di Mino Raiola, agente scomparso di recente del quale era la più stretta collabratrice. E tra i calciatori rappresentati dalla scuderia c'è anche il 29enne centrocampista francese, tornato a vestire il bianconero la scorsa estate ma costretto finora a restare ai box per infortunio e a saltare anche il Mondiale in Qatar.

A lezione da Paul "Paul è sempre stato molto chiaro su cosa si aspettava da me e cosa si aspettava da Mino - racconta Pimenta in un'intervista agli spagnoli di 'Marca' -. I ruoli sono stati definiti man mano che la relazione progrediva. È un combattente, un uomo con molto carattere. È molto serio, sa cosa può e cosa non può fare. È una persona molto aperta, gli piace ballare ma è un professionista serio". Così invece sul forfait mondiale dello juventino: "Paul non è tormentato, da lui imparo sempre. Quando accade qualcosa di brutto nella sua vita, lo guarda, lo analizza, volta pagina e pensa a risolvere il problema. Gli è dispiaciuto molto non poter giocare il Mondiale, ma capisce che il giorno dopo devi alzarti e lavorare per il recupero. Vuole giocare e sconfiggere la sfortuna per dare alla Juve quello che merita".

Le bugie su Haaland Tra i suoi assistiti poi c'è un certo il 22ene Erling Haalaand, attaccante norvegese passato dal Borussia Dortmund al Manchester City e protagonista di un devastante impatto in Premier League. Gol a raffica che lo hanno portato a occupare costantemente le pagine dei giornali e dei siti di tutto il mondo: "Si merita tutta questa attenzione - dice l'agente -. È la novità. Un ragazzo che sta iniziando a questo livello. La curiosità è normale, ma spero che con Erling, quando non ci sono cose da dire, non le inventino. Questo è qualcosa che sta accadendo. Cercano il clic facile. Ci sono notizie esagerate. Haaland va protetto da questa situazione perché è un ragazzino molto giovane che deve ancora crescere. Tutto fa notizia intorno a lui, ma a interessare devono essere i suoi gol e del suo modo di giocare. Non voglio che vengano fuori altre cose né che si inventino polemiche".