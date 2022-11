Amichevoli, Inter protagonista con i gol partita di Asllani e Calhanoglu

A prescindere dall'inizio del Mondiale, si continuano a giocare le amichevoli delle diverse Nazionali, escluse da Qatar 2022. Grandi protagonisti del sabato sono gli interisti Calhanoglu e Asllani, che decidono in qualche modo i match delle rispettive squadre, Turchia e Albania, nei match con Repubblica Ceca e Armenia, vinti 2-1 e 2-0. Chalanoglu, sull'assist dell'ex-romanista Under, firma il succeso anatolico sui cechi, il giovane albanese, su rigore, autografa il raddoppio contro gli armeni. Pari del Kosovo con le FarOer con l'ex-laziale Muriqui nenche in panchina.