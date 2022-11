Diretta Stati Uniti-Galles ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AL RAYYAN (Qatar) - All'esordio al Mondiale in Qatar, Stati Uniti e Galles si sfideranno per il primo turno della fase a gironi del Gruppo B (ore 20, 22 locali). Gli USA, guidati dal ct Gregg Berhalter, possono contare in mezzo al campo sul 19enne di belle speranze Musah, centrocampista classe 2002 del Valencia, e sullo juventino McKennie. In avanti si punterà tutto sulle qualità di Pulisic del Chelsea. Dall'altra parte i Dragoni di Robert Page si affidano sulla stella Bale, che ha trascinato la sua nazionale alla seconda partecipazione ad una fase finale di un Mondiale (la prima nel 1958 in Svezia) con il gol decisivo siglato nella finale playoff contro l'Ucraina il 5 giugno scorso. Stati Uniti e Galles si sono affrontate in precedenza sono una volta in amichevole il 12 novembre 2020. La gara terminò in pareggio (0-0).