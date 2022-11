Matri stupisce tutti: decisione a sorpresa

Alessandro Matri stupisce con una decisione sorprendente. A due anni dalla decisione di appendere gli scarpini al chiodo, dopo l'ultima esperienza con il Brescia , l'attaccante torna a giocare. E riparte dalle Seconda categoria, con il Graffignana 2013 , società dilettantistica lombarda che milita nel girone M. L'ex bomber di Juve, Milan e Cagliari ha 38 anni e in carriera, vestendo il bianconero , ha portato a casa tre scudetti, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia. Si è poi dedicato alla televisione, diventando opinionista per Dazn.

Il Graffignana si trova al terzultimo posto in classifica. I gol di Mitra Matri serviranno per risollevare la squadra. A dire il vero, tra i tifosi si è scatenato l'entusiasmo e sperano addirittura di vincere il campionato adesso. Difficile, anche se l'attacco ora sarà guidato da un giocatore che tra i professionisti ha segnato più di 100 gol.

Matri avrà visto tanti giocatori con i suoi anni o pochi di meno ancora in campo, addirittura in Serie A, e ci avrà ripensato. A 38 anni, così si pensa, potrà dire ancora la sua. In un calcio senza stress, ma tanto agonismo. La sua classe e il fiuto del gol potranno sicuramente fare la differenza anche a 38 anni.