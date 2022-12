Stromberg esclusivo: "Mondiale al Brasile, scudetto al Napoli"

INVIATO A DOHA - Incamminandoci verso lo stadio per assistere ad Argentina-Australia abbiamo notato un signore in pantaloncini arancio e camicia leggera, chioma fluente e sorriso stampato in volto. Un attimo per fare mente locale e poi il clic nel cervello: era Glenn Stromberg, uno dei più grandi calciatori svedesi di ogni epoca, che è in Qatar per commentare le partite su una televisione del suo Paese. Ma Stromberg è anche un italiano di adozione: dal 1984, quando è arrivato all’Atalanta, non ha più lasciato Bergamo, dove è ancora amatissimo. «Mi riconoscono e mi salutano tutti – racconta -, ciao Stromberg».