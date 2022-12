Maradona, Ronaldo, Batistuta: quanto costerebbero oggi. La classifica è sorprendente

Kylian Mbappé si sta prendendo la copertina del Mondiale a suon di prestazioni di primissimo livello e di gol spettacolari, per la gioia del presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi, che gongola vedendo il giocatore simbolo del torneo in Qatar giocare anche nelle fila del proprio club. Merito del rinnovo firmato in extremis la scorsa estate, che ha scongiurato, almeno per il momento, il trasferimento al Real Madrid .

Mbappé e i valori sul mercato dei campioni di ieri e di oggi

Logico a questo punto chiedersi a quanto ammonta oggi la valutazione di Mbappé. La cifra è ovviamente in divenire e in casa Paris non hanno neppure intenzione di dare una stima, dato che il giocatore non è sul mercato. Di sicuro si tratterebbe di una cifra senza precedenti, tale da far volare il francese al primo posto nella classifica dei trasferimenti più costosi di sempre, al momento comandata da Neymar, volato dal Barcellona proprio al PSG per 222 milioni nel 2017. Ma quanto varrebbero oggi i cartellini delle leggende del passato più o meno recente del calcio, da Ronaldo il Fenomeno a Diego Armando Maradona?

Ronaldo il Fenomeno? Oggi costerebbe 450 milioni di euro

Ad una delle domande più iconiche per un appassionato di calcio si è provato a rispondere utilizzando un algoritmo sviluppato dagli analisti di mercato italiani di PlayRatings che, tenendo conto di diverse variabili, ha ricalcolato il valore di alcune delle operazioni di mercato simbolo degli ultimi 30 anni. Ebbene, secondo le cifre dello studio, riportate dal 'Sun', il trasferimento di Ronaldo dal Barcellona all'Inter sarebbe l’affare più costoso della storia avendo un valore di 383 milioni di sterline (circa 450 milioni di euro) se fosse avvenuto nel 2021 contro i 27 milioni di sterline reali di 25 anni fa. Alle spalle del brasiliano Diego Armando Maradona, che il Napoli acquistò dal Barcellona nel 1984 per il valore attuale di 305 milioni di sterline (355 milioni di euro).

Mercato, i grandi affari del passato secondo... 'Neymarizer'

Il punto di riferimento dell’analisi è proprio il passaggio record di Neymar dal Barcellona al PSG al punto che i dati utilizzati, tra i quali l’età dei giocatori e i gol segnati, sono andati a formare un moltiplicatore soprannominato proprio"Neymarizer", che aumenta il prezzo rettificato di circa il 220% e secondo il quale il prezzo reale di partenza del cartellino del brasiliano sarebbe stato di 84 milioni di sterline, rivalutato oggi a 196 milioni. Secondo questo criterio il valore di mercato del cartellino di Maradona aveva già raggiunto i 390 milioni di sterline alla fine della stagione 1986-’87, quindi un anno dopo la vittoria del Mondiale da parte dell’Argentina e poche settimane dopo la conquista del primo scudetto del Napoli. Tra gli altri trasferimenti più clamorosi, secondo il Neymarizer Christian Vieri e Michel Platini arriverebbero oggi a costare 296 milioni di sterline. A seguire nella Top 8 Marco van Basten (291 milioni) e Gabriel Batisuta, il cui trasferimento alla Roma oggi varrebbe 249 milioni di sterline. Infine, il valore di Gonzalo Higuain, pagato 85 milioni di euro dalla Juventus al Napoli nel 2016, l’importo della clausola rescissoria dal Napoli alla Juventus nel 2016, un anno prima del cambio di mercato di Neymar, sarebbe oggi di 234 milioni di sterline.