Arbitri nel caos: Aia, ipotesi commissario esterno

Otto giorni, sempre ché non avvenga qualcosa prima. Lunedì 19 dicembre si svolgerà il Consiglio Federale che ha, all’ordine del giorno, la «Situazione dell’Associazione Italiana arbitri: provvedimenti conseguenti». Al di là delle specifiche contestazioni, contenute nell’atto di chiusura indagini federali nei confronti del Presidente Trentalange (e che i vertici arbitrali contestano, precisando che si tratta solo di audizioni di quattro ex dirigenti dell’AIA), quello che preme molto in via Allegri è la situazione dell’Assoarbitri in generale. La vicenda D’Onofrio, fanno notare dalle segrete stanze, ha dimostrato l’incapacità dell’attuale governance di gestire l’AIA, di avere poca credibilità, più impegnati a rese dei conti interne che ad altro.