Mihajlovic, il commovente addio della moglie: "Ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle"

ROMA - Arianna Rapaccioni Mihajlovic ha atteso qualche ora prima di condividere pubblicamente il dolore per la prematura scomparsa di Sinisa Mihajlovic , marito (erano sposati da 26 anni) e padre dei suoi figli, scomparso ieri all'età di 53 anni dopo una malattia affrontata con un coraggio e una forza d'animo riconosciuta da tutti. Ora è l'amata moglie a ricordarlo sui social con una dedica tanto emozionante quanto dolce. Il tutto coronato da una foto che ritrae la coppia sorridente e felice.

Arianna Mihajlovic ricorda il marito: "Tante piccole stelle dal tuo ricordo"

"Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte", è il commovente messaggio di Arianna per il marito, a cui dedica alcuni versi di alcuni versi di 'Romeo e Giulietta', celebre opera di William Shakespeare. Poche ma intense righe accompagnate da un cuore rosso.