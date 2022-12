Mihajlovic, l'ultimo saluto: la camera ardente in Campidoglio

ROMA - L'ultimo saluto per Sinisa Mihajlovic , scomparso a 53 anni dopo aver lottato a lungo contro la leucemia. Mentre il mondo del calcio ancora piange la morte dell'ex calciatore e allenatore, è stata allestita la camera ardente , che aprirà al pubblico domenica 18 dicembre dalle ore 10 alle ore 18 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola) a Roma.

Mihajlovic, i funerali e il comunicato della Figc

I funerali di Mihajlovic si svolgeranno lunedì 19 alle 11:00 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a piazza Esedra, sempre a Roma. Infine, per ricordare Sinisa, la Figc ha pubblicato un comunicato in cui scrive: “In occasione di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel weekend in Italia (compresi i posticipi di lunedì), la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Sinisa Mihajlovic, scomparso ieri a 53 anni a Roma dopo una lunga malattia”.