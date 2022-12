Procura Figc: "Riapriamo processo plusvalenze Juve e altri"

La chiave è l'articolo 63

In base all'articolo 63 del Codice di Giustizia Sportiva, gli 007 della Figc puntano alla revocazione della sentenza e nelle ultime ore avrebbero notificato a tutti i club coinvolti oltre ai bianconeri l'intenzione di riaprire un fascicolo forse troppo presto archiviato.

"Acquisizione di atti nuovi": la mossa della Procura

E dire che il processo sportivo sulle plusvalenze si era concluso, in primo grado, già lo scorso aprile con il proscioglimento per tutti i dirigenti e le società finite a giudizio davanti al Tribunale nazionale federale. Tra gli assolti l'allora presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Si trattava più in generale di 59 dirigenti, di undici club, cinque di Serie A (Genoa, Sampdoria ed Empoli, oltre a Juve e Napoli). A maggio la Corte d'appello federale aveva respinto il ricorso della Procura della Figc, ma in seguito all'avviso di garanzia ad Andrea Agneli e altri dirigenti bianconeri, si è rientrati nella fattispecie propria dell'ormai faigerato articolo 63 in base al quale "solo in presenza di atti nuovi e ritenuti decisivi per la revisione della decisione definitiva pronunciata dalla Corte di appello federale", il procuratore federala avrebbe potuto decidere di impugnare la sentenza. Ovverosia quanto avvenuto oggi. Intanto, la procura guidata da Chine', dopo le dimissioni del Cda bianconero, ha aperto un altro fascicolo riguardante i contratti bianconeri e legato all'inchiesta torinese.