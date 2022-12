Due calciatori e un rapimento al Mondiale: il racconto shock del giocatore dell’Inghilterra

James Milner ha raccontato un episodio accaduto durante i Mondiali del 2014 in Brasile, quando era in compagnia di Phil Jagielka: i due giocatori stavano tornando in albergo dopo una partita di golf, ed hanno rischiato di essere rapiti. E' lo stesso Milner a raccontarlo in uno speciale televisivo. "Siamo usciti dal campo e volevamo tornare a piedi in albergo - racconta il calciatore, che nel 2014 giocava con il Manchester City - quando ci siamo accorti che dietro di noi c'erano un gruppo di ragazzi che ci seguivano. Io e Jagielka (che giocava nell'Everton ndr.) abbiamo accelerato il passo, ma anche i nostri inseguitori lo hanno fatto. Ad un certo punto abbiamo iniziato a correre".