Lutto nel calcio, è morto Fabian O'Neill

ROMA - E' morto Fabian O'Neill. L'ex centrocampista uruguaiano di Juventus, Cagliari e Perugia era ricoverato in terapia intensiva da alcuni giorni nella clinica Medica Uruguaya di Montevideo. 49 anni, nato a Paso de los Toros, era arrivato a Cagliari nel 1995. Poi i trasferimenti in bianconero, dal 2000 al 2002, al Perugia e infine il ritorno a Cagliari. In totale, in Serie A, ha collezionato 115 presenze con 11 gol e 4 assist. Ha chiuso la carriera al Nacional, in Uruguay, nel 2003. Due anni e mezzo fa la notizia di altri problemi di salute.