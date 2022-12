Miglior allenatore 2021, in lista c’è anche Mourinho

ROMA - È presente anche José Mourinho nella lista dei candidati al premio di miglior allenatore per club del 2021 stilata dall'Iffhs, la Federazione internazionale di storia e statistica del calcio. Il tecnico di Setubal è in corsa per il titolo di miglior tecnico del 2021, anno nel quale ha sposato il progetto della Roma e della famiglia Friedkin aggiudicandosi, al primo anno sulla panchina giallorossa, la Conference League nella storica finale di Tirana contro il Feyenoord. Per aggiudicarsi l'ambito riconoscimento, l'ex tecnico dell'Inter dovrà però vedersela con avversari di assoluto valore.