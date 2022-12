Il dolore di Stankovic: "La morte di Mihajlovic mi ha portato via tutto"

Tra i ricordi più sentiti per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, c'è quello dell'amico e connazionale Dejan Stankovic. L'allenatore della Sampdoria arrivò alla Lazio giovanissimo, finendo proprio sotto l'ala protettiva di Sinisa. Stankovic, uno di quelli che hanno portato in spalla la bara dell'ex allenatore del Bologna, è ancora sconvolto per aver perso uno dei suoi migliori amici, ed ha espresso tutto il suo dolore in un'intervista al Secolo XIX.