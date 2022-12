Pelé, un inverno a Riccione

Se n’è andato anche Pelé . Ho perduto tutti i miei fratelli speciali, li chiamavo Sogni. Erano campioni, anche di umanità. Nel bene e nel male. E adesso dico basta, non chiedetemi più un pezzo di cuore con la scusa che soffro di Amarcord. (Anzi, già che ci siamo: quando toccherà a me fate finta di niente, lasciatemi in pace, probabilmente trapasserò guardando un mare infinito, e lì ci si perde per sempre; poi, ho rotto tanto i coglioni al prossimo che anche se uno volesse dirmi “bravo” rischio di scatenare tutti quelli che con un esercizio di arroganza mi sono accreditato scrivendo “Un nemico al giorno”; e l’elenco si è allungato insieme ai giorni).

Scusate . Tempo fa mi sono incontrato a Milano con Franco Ascani, benemerito della cultura sportiva, e ci siamo detti subito «Ti ricordi Pelé? Speriamo che se la cavi…». Era il 29 ottobre del 2004, Milano, Palazzo Giureconsulti, in occasione dell’“International Festival Sport Movies & Tv” curato da Ascani arrivò Edson Arantes do Nascimento, in grande spolvero, aitante e sorridente come sempre, per presentarci se stesso con la proiezione del film “Pelé eterno”.

Bella gente, c’era: i medagliati di Atene 2004, con la vezzosa Vezzali in testa, colleghi anch’essi eterni come Candido Cannavò, e le presentazioni si sprecarono. Tutti addosso al mito che tutti accoglieva compiaciuto, non con quell’aria di sopportazione che spesso esibiscono i finti campioni. Ascani mi disse «Vuoi che te lo presenti?». Mi avvicinai insieme a lui alla pedana dei celebranti e appena mi vide Pelé allungò la mano per salutarmi: «Ciao. Come stai? È da un po’ che non ci vediamo…». Trentatré anni. Ci eravamo lasciati nel ’71 dopo una tournée zingaresca - tutti insieme allegramente - fra Toronto, New York e Montreal, con il Bologna di Savoldi, il West Ham di Bobby Moore e il suo Santos. E anche lì, un figurone. Come disse - per i fatti suoi - il mitico “Civ”, Pelé mi riconobbe e mi regalò sempre quelle tre parole «Ciao. Come stai?». Non aggiunse il mio nome, non lo ricordava (come tant’anni dopo a Milano) ma ricordava benissimo quell’autunno grigio e freddo a Riccione trentacinque anni prima…

Pelé, viva il re

Leggo ogni tanto inutili maestri che en cas de malehur sgridano il coccodrillante perché ricorda se stesso insieme al defunto. Come faccio io. Come se dovessi impegnare le mie povere parole per raccontarvi chi fosse il calciatore Pelé. Lo sanno anche i bambini - soprattutto loro - perché è una favola e “C’era una volta Pelé” si diceva anche quand’era vivo, e a riposo, fra onori e nostalgie. Perché era la favola più bella del calcio. E le favole non si spengono mai.

Sì, era arrivato a Riccione, il 28 febbraio del 1966, per far piacere a un amico che l’aveva salvato dal fallimento (economico) dopo che il suo procuratore era scappato coi soldi. E l’amico, un birraio tedesco padrone del Monaco 1974, Roland Ender, tutto panza e allegria, l’aveva salvato. Roland gli aveva trovato anche una moglie, la silenziosa e elegante Rosemary Cholby - poi madre di Cristina e Jennifer Kelly, più tardi lasciata per un altro paio di mogli - e siccome passava l’estate a Riccione fece fare alla Perla Nera il viaggio di nozze nella Perla Verde dopo il matrimonio a Parigi. Il “birraio generoso” aveva fatto una gradassata: «Voglio presentarti agli amici di Romagna, il paese più bello del mondo». Noi a quei tedeschi lì siamo affezionati e li chiamiamo “tognini” - teste dure - mentre gli altri sono fermi ai crucchi. I cattivi. L’occasione fu esaltante. Da noi - a Bologna - il calcio dopo lo scudetto ‘64 s’era depresso. Risposi alla chiamata dei riccionesi incredulo poi, quando lo vidi, esclamai come tanti “soccmel!”, che per chi non lo sapesse è espressione di stupore.