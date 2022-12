Milan, brutto ko con il Psv. Dieci gol dell'Atalanta, tris Sampdoria

EINDHOVEN (OLANDA) - Il 2022 del Milan si chiude con la sconfitta in amichevole contro il Psv al Philips Stadion per 3-0: è la terza consecutiva dopo quelle con Arsenal e Liverpool. Gli olandesi, orfani di Gakpo, venduto al Liverpool per 42 milioni di euro, vanno in vantaggio con il colpo di testa di Guus Til all'8' e raddoppiano con il classe 2002 Madueke al 21', bravissimo a liberarsi al limite e a scaricare in porta la botta col sinistro. Al 56' l'esterno del Psv si ripete e firma la doppietta, stavolta pescando l'angolino con un tiro rasoterra. Il Milan tornerà in campo il 4 gennaio, quando affronterà la Salernitana a Salerno per la ripresa del campionato.