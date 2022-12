"La madre di Pelé non sa ancora della morte del figlio"

La madre di Pelé , l'ormai centenaria Dona Celeste , non sarebbe ancora al corrente della morte del figlio, avvenuta in un ospedale di San Paolo nella serata di giovedì dopo una dura battaglia contro un tumore al colon . Il certificato di morte, rilasciato dal 30° Ufficio del Registro Civile e Notarile di Ibirapuera , a San Paolo, afferma che "Edson Arantes do Nascimento è morto per insufficienza renale, insufficienza cardiaca, broncopolmonite e adenocarcinoma del colon".

La sorella confessa: "Le abbiamo parlato, ma non lo sa"

Pelé è purtroppo deceduto all'ospedale Einstein di San Paulo, dove le sue condizioni si erano recentemente aggravate. La sua famiglia era tutta attorno a lui negli ultimi momenti, ma c'è un membro che ancora non è al corrente della morte del Re. Si tratta della madre, Dona Celeste, come riferito dalla sorella di Pelé Maria Lucìa, nel corso di un intervento a ESPN Brasile.

Maria Lúcia ha detto di aver parlato più volte con la madre delle condizioni del figlio e di averle fatto capire la gravità delle sue condizioni dicendole che avrebbe pregato per la sua salute:

"Non lo sa. Abbiamo parlato, ma lei non lo sa. È nel suo piccolo mondo. A volte capisce, a volte no. Lei apre gli occhi e io le dico: "Preghiamo per lui". Ma non è cosciente", ha spiegato la sorella della star, che lo ha visitato in ospedale il 21 dicembre.

Nello specifico sulla morte del fratello, Maria Lucìa ha raccontato:

"È stato molto difficile. Sappiamo che non siamo eterni, ma questo mi ha reso il cuore molto triste. È molto difficile. Siamo riusciti ad accompagnarlo, lui stesso sentiva che se ne stava andando. Era calmo. Abbiamo parlato un po', ho capito cosa provava, sapevo che se ne stava andando. Essendo molto religioso, quando mi ha parlato mi ha detto che era nella mano di Dio".

La stella sarà sepolta lunedì prossimo nello stadio del Santos a Vila Belmiro, dove i tifosi si sono riuniti oggi per ricordare il più grande calciatore brasiliano di tutti i tempi.