Dazn, aumenta l’offerta ma si alzano i prezzi degli abbonamenti. E c’è un nuovo pacchetto: tutte le novità

Sono arrivate numerose novità legate all' offerta Dazn , con nuovi contenuti e una divisione in tre pacchetti . Si aggiunge all'offerta, infatti, il piano Dazn Start , un nuovo pacchetto di contenuti disponibile prossimamente a 12.99 euro al mese . Si tratta di un'offerta per gli appassionati di sport ma non di calcio : contiene infatti tutto il basket italiano ed europeo, l’NFL, il meglio del fighting internazionale più tanti altri sport ma nessun contenuto calcistico. Presenti le limitazioni già note agli utenti, con un massimo di 4 dispositivi e visione in contemporanea permessa soltanto su due dispositivi collegati alla stessa rete internet.

Dazn aumenta i prezzi: tutte le novità e il pagamento annuale

La più grande novità è un nuovo aumento dei prezzi sugli abbonamenti Standard e Plus per i nuovi utenti. Il piano Standard, con tutta l'offerta di Dazn, sei dispositivi registrabili e visione contemporanea su due dispositivi sulla stessa rete internet, passa da 29.99 euro al mese a 39.99 euro al mese, con un aumento totale di dieci euro. Sarà possibile continuare a pagare 29.99 euro sfruttando la nuova opzione per il pagamento annuale, risparmiando 120 euro all’anno. I soldi saranno comunque addebbitati di mese in mese, non in un’unica soluzione, ma l’abbonamento non potrà essere sospeso fino alla sua scadenza. Stesso discorso per il piano Plus (sette dispositivi registrabili, due dispositivi in contemporanea anche se connessi a due reti internet diverse) che passa da 44.99 euro al mese a 54.99 euro al mese, con la possibilità di rimanere al prezzo precedente con il pagamento annuale. Non cambierà nulla, invece, per i vecchi utenti, che rimarranno agli stessi prezzi.