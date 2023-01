Morte Pelé, il certificato svela la vera causa del decesso

BRASILE - Tutto il Brasile rende omaggio a Pelé in quella che è stata la sua casa, Vila Belmiro, lo stadio del Santos dove O Rei ha giocato dal 1956 al 1974 (giovanili comprese) e dove è stata celebrata la veglia funebre aperta al pubblico. Intanto però emergono ulteriori dettagli sulla morte della leggenda brasiliana: come si legge su "Globo", secondo il certificato ufficiale di morte, rilasciato dal 30° Ufficio del Registro Civile e Notarile di Ibirapuera (San Paolo), Pelé è morto per insufficienza renale, insufficienza cardiaca, broncopolmonite e adenocarcinoma del colon alle 15:27 di giovedì 29 dicembre all'ospedale Israelita Albert Einstein di San Paolo.