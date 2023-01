Ronaldo, commissione pazzesca per l’agente. Ma non è Mendes

RIAD (Arabia Saudita) - Il contratto di Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr comprende delle cifre mostruose, non soltanto per il fuoriclasse portoghese. Già alla fine della scorsa stagione, Cristiano Ronaldo ha avuto l’opportunità di trasferirsi in Arabia Saudita grazie alle negoziazione del suo procuratore Jorge Mendes, ma alla fine decise di tornare in Premier League firmando per il Manchester United.