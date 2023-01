Amnesty International contro Cristiano Ronaldo: ecco perché

RIAD (Arabia Saudita) - Le critiche non mancano mai, e anche questa volta Cristiano Ronaldo è stato bersagliato per la scelta di spostare la nuova avventura in Arabia Saudita. Al di là della scelta - più o meno discutibile - l’attaccante portoghese è stato duramente criticato per le sue parole spese durante la presentazione ufficiale. “Molti club hanno cercato di ingaggiarmi - aveva sottolineato Ronaldo - ma ho dato la mia parola a questo club per sviluppare non solo il calcio ma anche altre parti di questo fantastico Paese: voglio dare una visione diversa di questo club e di questo Paese”.