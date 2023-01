"Il Portogallo sceglie Martinez"

LISBONA (Portogallo) - Il Portogallo dopo il flop agli ultimi Mondiali cerca un nuovo commissario tecnico. Dopo l’addio di Fernando Santos, i dirigenti della federazione portoghese stanno cercando una nuova guida tecnica per la nazionale lusitana.

Le indiscrezioni per la successione

Dall’Inghilterra arrivano novità per quanto riguarda la scelta che sarebbe indirizzata verso un altro commissario tecnico che ha clamorosamente fallito l’obiettivo mondale. Secondo Telegraph, infatti, il candidato alla panchina del Portogallo sarebbe Roberto Martinez, ex allenatore del Belgio, una delle delusioni più clamorose dell’ultimo mondiale in Qatar.