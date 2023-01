Vialli, Mancini distrutto: "Perdo un fratello, speravo nel miracolo"

Prima il silenzio, poi le parole cariche di dolore. Roberto Mancini ha aspettato, mentre tutti omaggiavano Vialli con tantissimi messaggi e ricordi pubblicati sui social il ct si è chiuso nel silenzio, provando a metabolizzare e a capire, cercando di assorbire un colpo durissimo. Il giorno dopo, il Mancio, che con Gianluca - un fratello per lui - ha condiviso una vita, parla così: "Non sono stato benissimo in queste ultime ore, è una grande perdita per me, per la sua famiglia prima di tutto e per tutto il calcio italiano. Perdo un fratello, speravo in un miracolo. Ci siamo visti, abbiamo parlato, scherzato, lui era sempre di buon umore e questo un po' mi risolleva. Il nostro rapporto è stato di grande rispetto, amore, amicizia. Luca era gioia e va ricordato così", racconta in una intervista realizzata e diffusa dalla Figc.