Cristiano Ronaldo, arriva la legge ad personam per Georgina: follia in Arabia Saudita. Cosa è successo

RIAD (Arabia Saudita) - Ronaldo cambia le leggi dell’Arabia Saudita. Lo stato arabo è stato “costretto” a modificare le proprie leggi per favorire la convivenza di Cristiano Ronaldo con Giorgina Rodriguez, compagna e madre dei figli del talento portoghese. Fino a qualche giorno fa, la legge non consentiva la convivenza al di fuori del matrimonio. Ma lo stato civile di Cristiano Ronaldo ha spinto lo stato saudita a cambiare la leggi in vigore, ma soltanto per lui.

La soluzione

In Arabia Saudita, la legge non permette ad una coppia non unita in matrimonio di convivere nella stessa abitazione. per questo motivo, alla coppia è stata concessa una sorta di deroga che consentirà ai due fidanzati di convivere al di fuori dei vincoli matrimoniali. Potrebbe essere un grande passo verso i diritti civili, oppure soltanto un favoritismo momentaneo per un campione che ha posto l’Arabia Saudita sotto la luce dei riflettori.