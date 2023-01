Portogallo, il nuovo Ct è Roberto Martinez. E con Ronaldo...

ROMA - Dopo l'addio con Fernando Santos , al termine dell'ultimo Mondiale in Qatar , il Portogallo ha scelto il nuovo commissario tecnico della nazionale: la scelta è ricaduta su Roberto Martinez , ex allenatore del Belgio (e dell' Everton ). L'ufficialità è stata data dalla Federcalcio portoghese: "Un nuovo leader al servizio del Portogallo - si legge sul profilo Twitter ufficiale - Benvenuto mister Roberto Martinez ". Compito del nuovo Ct sarà preparare il prossimo Europeo, che potrebbe anche essere l'ultima rassegna internazionale di Cristiano Ronaldo : dopo che CR7 è stato quasi "accantonato" dal predecessore Fernando Santos (che al Mondiale lo ha spesso fatto partire dalla panchina) uno dei primissimi nodi da sciogliere per il nuovo Ct Martinez sarà proprio quanto e come impiegare il 38enne appena approdato all'Al-Nassr.

Il futuro di Cristiano Ronaldo

Tra le prime domande rivolte al nuovo commissario tecnico portoghese, del resto, non poteva mancare un accenno proprio all'ex Juve e Manchester United: "Le decisioni si prendono sul campo, non prendo decisioni affrettate - ha commentato Martinez - da oggi voglio incontrare e conoscere tutti i giocatori. Cristiano Ronaldo è uno di loro: è stato 19 anni in nazionale, merita rispetto e ne parleremo. Domani si inizia a lavorare, tocca a me fare la miglior selezione per l'Europeo. A tutti daremo un'opportunità rispettando chi è già in nazionale: Crstiano è tra questi", ha sottolineato il nuovo Ct del Portogallo.