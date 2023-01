Irreale, la palla esce ma per l'arbitro è gol: otto minuti di proteste!

Irreale. Il gol fantasma è sparito nel calcio che conta, da quando è arrivato il Var e la goal-line technology. Ma sui campi dilettantistici è ancora l’occhio dell’arbitro l’unico a decidere. Così nella sfida di prima categoria in Puglia tra Noicattaro e Castellana, l’arbitro ha visto e assegnato un gol quando la palla era evidentemente uscita al lato della porta. Inevitabili le proteste, durate ben otto minuti, dei giocatori del Noicattaro, vittime del torto arbitrale. Il fischietto Andrea Romano di Lecce non ha voluto sentire ragioni e ha convalidato il gol che tra l’altro ha deciso la partita. Il Noicattaro ha perso la partita in modo clamoroso, e il club ha annunciato che farà ricorso.