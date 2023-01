Pastore e la verità sul passaggio alla Roma: "Non volevo andarci, è stato difficilissimo"

DOHA (Qatar) - Da Palermo a Parigi, e un sogno svanito in poco tempo. Javier Pastore, ex attaccante della Roma, torna a parlare del suo trasferimento in giallorosso. Nonostante la volontà del giocatore di restare a Parigi, dopo una lunga riflessione El Flaco scelse di fare le valigie. “E' stata una scelta difficilissima - sottolinea il giocatore argentino - non volevo lasciare Parigi, ma al tempo stesso non pensavo fosse giusto rimanere nel Paris Saint Germain, non avevo il livello degli altri giocatori”.