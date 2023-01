Scontri A1, verso lo stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli

Chiusura delle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli. Questa l'indicazione arrivata al termine dell'incontro al Viminale chiesto a seguito degli scontri sulla A1 tra ultras di Roma e Napoli. L'incontro si è tenuto alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, di quello per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, e del presidente della Figc Gabriele Gravina. Da quanto risulta, non ci saranno provvedimenti in vista di Napoli-Juventus, big match della diciottesima giornata di serie A.